Galatasaray maçı sonrası ülke puanında son durum
29.01.2026 07:44
Son Güncelleme: 29.01.2026 07:47
Galatasaray'ın Manchester City maçı sonrası Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lara kalması sonrası ülke puan durumu güncellendi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı.
İkinci yarıda Galatasaray hücumda daha etkili ve üretken bir performans sergilerken tabelayı değiştiremedi. Ev sahibi takım da gol bulamayınca sarı-kırmızılı takım sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray, lig etabını 10 puanla 20. sırada tamamladı.
UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM
İngiltere - 109.602
İtalya - 94.731
İspanya - 89.046
Almanya - 85759
Fransa - 77.105
Hollanda - 66.429
Portekiz - 66.316
Belçika - 59.650
TÜRKİYE - 48.575
Çekya - 46.275
Yunanistan - 45.462
Polonya - 44.625
MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray, play-off turunda Juventus veya Atletico Madrid'den biriyle karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nin formatı gereği lig etabını 13. tamamlayan İtalya temsilcisi Juventus ile 14. olan İspanya'nın Atletico Madrid takımı, 19. Belçika ekibi Club Brugge ile 20. Galatasaray'dan biriyle karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, son 16 turuna yükselmesi halinde ise Tottenham ya da Liverpool ile kozlarını paylaşacak.
Takımlar arasındaki eşleşme, 30 Ocak Cuma günü çekilecek kurayla belirlenecek.
