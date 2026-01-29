Galatasaray maçı sonrası ülke puanında son durum

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı.



İkinci yarıda Galatasaray hücumda daha etkili ve üretken bir performans sergilerken tabelayı değiştiremedi. Ev sahibi takım da gol bulamayınca sarı-kırmızılı takım sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, lig etabını 10 puanla 20. sırada tamamladı.



UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM



İngiltere - 109.602

İtalya - 94.731

İspanya - 89.046

Almanya - 85759

Fransa - 77.105

Hollanda - 66.429

Portekiz - 66.316

Belçika - 59.650

TÜRKİYE - 48.575

Çekya - 46.275

Yunanistan - 45.462

Polonya - 44.625



MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, play-off turunda Juventus veya Atletico Madrid'den biriyle karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nin formatı gereği lig etabını 13. tamamlayan İtalya temsilcisi Juventus ile 14. olan İspanya'nın Atletico Madrid takımı, 19. Belçika ekibi Club Brugge ile 20. Galatasaray'dan biriyle karşılaşacak.



Sarı-kırmızılılar, son 16 turuna yükselmesi halinde ise Tottenham ya da Liverpool ile kozlarını paylaşacak.

Takımlar arasındaki eşleşme, 30 Ocak Cuma günü çekilecek kurayla belirlenecek.