Galatasaray maçına İngiliz hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Bodo/Glimt maçında İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver düdük çalacak.

Oliver, daha önce A Milli Takım'ın 3 maçında düdük çalmıştı.

İngiliz hakem, Ay-Yıldızlılar'ın 2015 yılında Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda deplasmanda Kazakistan’ı 1-0, 2021 yılında Dünya Kupası Elemeleri G Gurubu’nda Hollanda’yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev aldı.



Son olarak ise İspanya'nın 6-0 kazandığı maçın hakemiydi.

OLİVER'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TÜRK TAKIMLARI



07.09.2025 Türkiye 0-6 İspanya

16.03.2023 Fenerbahçe 1-0 Sevilla

16.08.2022 Kopenhag 2-1 Trabzonspor

24.03.2021 Türkiye 4-2 Hollanda

29.08.2019 Trabzonspor 0-2 AEK

21.02.2019 Zenit 3-1 Fenerbahçe

03.10.2018 Porto 1-0 Galatasaray

14.03.2018 Beşiktaş 1-3 Bayern Münih

16.03.2017 Beşiktaş 4-1 Olympiakos

18.02.2016 Galatasaray 1-1 Lazio

12.06.2015 Kazakistan 0-1 Türkiye

20.07.2013 Sırbistan U19 2-1 Türkiye U19