Galatasaray maçında inanılmaz istatistik: 3 dakikada 19 sayı attı!

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, evinde Yunanistan ekibi Promitheas Patras'ı 91-74 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray, 3 galibiyete ulaşırken; Promitheas Patras, 3'üncü mağlubiyetini aldı.



Sarı-kırmızılı ekipte 14'er sayı kaydeden Otis Livingston ve James Palmer ise galibiyette önemli rol oynadı.



Promitheas Patras'ta 22 sayı kaydeden Jordan Walker ise maçın en skorer ismi oldu.

3 DAKİKADA 19 SAYI

Ancak maçın asıl dikkat çeken yanı Walker’ın bu 22 sayının 19’unu 3 dakika içerisinde atarak tarihi bir performans yakalamış olmasıydı.

Bu performansı Galatasaray’ı devirmeye yeterli olmasa da Amerikalı oyuncu, 6 Kasım itibarıyla maç başına 20,0 sayı ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi skorerler sıralamasında 6'ncı sırada yer alıyor.