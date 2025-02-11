Galatasaray maçında sahayı terk eden Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:



- Adana Demirspor, Galatasaray maçında "başlamış müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle;

- Beşiktaş, Kayserispor, Konyaspor, Sivasspor, çirkin ve kötü tezahüratı

- Sivasspor ve Alanyaspor, saha olayları

- Konyasporlu futbolcu Emmanuel Boateng'in kural dışı hareketi

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sportmenliğe aykırı hareketleri

- Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sportmenliğe aykırı hareketi

- Adana Demirspor Kulübü İdarecisi Cihan Eliçiçek, sportmenliğe aykırı hareketi

- Konyaspor Kulübü İdarecisi Yusuf Küçükbakırcı, hakareti

- Konyaspor Kulübü İdarecisi Hüseyin Bilgin, sportmenliğe aykırı hareketi

- Konyaspor Kulübü ve Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle ayrı ayrı PFDK'ya sevk edildi.