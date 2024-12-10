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Galatasaray, Malmö maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı mücadelenini hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Malmö maçının hazırlıklarını sürdürdü

, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Abdülkerim Bardakcı antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Galatasaray, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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