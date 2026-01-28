Galatasaray, Manchester City'e kaybetti ama Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kaldı
28.01.2026 21:17
Son Güncelleme: 29.01.2026 00:54
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının son haftasında Manchester City'e mağlup oldu ancak ilk 24 takım arasına kalmayı başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 8. ve son haftasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Erling Haaland ve 29. dakikada Cherki kaydetti.
GALATASARAY, İLK 24'E ADINI YAZDIRDI
Bu skorun ardından Devler Ligi'nde ilk 24 takım arasında yer almayı garantileyen sarı-kırmızılılar, 10 puanda kaldı. Galatasaray, play-off'taki rakibini bekleyecek. Puanını 16'ya yükselten Manchester City ise ilk 8 takım arasında yer aldı ve direkt olarak son 16 turuna yükseldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, maç öncesi bir araya geldi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
MANCHESTER CITY 2-0 GALATASARAY
1' Maç başladı.
3' İlk tehlike Manchester City'den... Sol kanattan gelişen atakta Ait Nouri'nin ortasına müsait pozisyonda yükselen Haaland'ın kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.
11' Maalesef top ağlarda... Manchester City atağında Doku'nun savuna arkasına gönderdiği topa hareketlenen Haaland'ın karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
29' Maalesef fark 2'ye çıktı... Sol kanattan gelişen atakta Jeremy Doku, getirdiği topu ceza sahası içindeki Cherki'ye aktardı. Kontrolü sonrası vuruşunu yapan Cherki, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
64' Galatasaray gole çok yaklaştı! Manchester City ceza sahasına yükseltilen topa hareketlenen Sallai, tek pasla Osimhen'i gördü. Nijeryalı yıldızın gelişine vuruşunu kaleci Donnarumma güçlükle kurtardı.
Galatasaraylı Mario Lemina ve Manchester City'den Doku'nun ikili mücadelesi.
BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayan Galatasaray, Etihad Stadı'nda 13 puanlı Manchester City'ye konuk oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Salla, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yusuf Dağhan Kahraman, Can Eyüp Karasu, Furkan Koçak ve Wilfried Singo yer aldı.
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendikleri mücadelenin ilk 11'inde 2 değişiklik gerçekleştirdi.
Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ü yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Mario Lemina ve Leroy Sane'yi sahaya sürdü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
SANE VE İLKAY, ESKİ TAKIMLARINA KARŞI SAHADA
Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımları Manchester City'ye karşı mücadele etti.
Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.
Müsabaka öncesinde statta kadrolar sayılırken ev sahibi takım taraftarları, iki futbolcuyu coşkuyla alkışladı.
İLKAY'A KAPTANLIK JESTİ
Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City karşısında kaptanlık pazubendini taktı.
Manchester City formasını terlettiği 8 sezonda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, mücadeleye kaptan olarak çıktı.
İlkay, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı göstermişti.
Galatasaray, Manchester City maçı öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.
SINGO, 67 GÜN SONRA DÖNDÜ
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, yaklaşık 2 ay sonra kadroya girdi.
Son olarak 22 Kasım 2025'teki Gençlerbirliği müsabakasında forma giyen Singo, tendon sakatlığı nedeniyle 67 gün sahalardan uzak kaldı. Singo, uzun bir süreden sonra ilk kez Manchester City mücadelesiyle kadroya döndü.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Galatasaray taraftarı, Manchester City deplasmanında kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurarak takımlarına destek oldu.
Türkiye, Avrupa'nın farklı ülkeleri ve İngiltere'nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı futbolsever, Etihad Stadı'nda kendileri için ayrılan yeri tamamen doldurdu.
Gün boyunca şehirde renkli bir atmosfer oluşturan Türk taraftarlardan bazıları ev sahibi tribüne bilet alarak Galatasaray'ı destekledi.
Galatasaraylı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.
İLK 11'LER
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri; O'Reilly, Bernardo Silva, Cherki; Doku, Haaland, Marmoush.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, İlkay, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.