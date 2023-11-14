NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında sahasında İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynanan ilk maçta deplasmanda Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray, taraftarı önünde yeniden tarihi bir galibiyet alıp grubunda yükselmek istiyor. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

A Grubu 5. maçında temsilcimiz , sahasında ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. A Grubu'nda 4 puanla 3. sırada yer alan , 1 puan altında yer alan Manchester United'ı yenmek ve gruptaki kaderini son maça taşımak istiyor. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United ile Galatasaray arasındaki rövanş maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak.

Müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER'DA ÖNEMLİ İSİMLER EKSİK

Danimarkalı oyuncu Eriksen’in 29 Kasım’da oynanacak Galatasaray maçında kesin olarak forma giymesi beklenmiyor. Rasmus Höjlünd’un ise ay sonuna kadar takıma katılmasının beklendiği ancak Galatasaray'la oynanacak maça yetişip yetişmeyeceğinin belirsiz olduğu belirtiliyor.

İngiliz devinde Casemiro ve Lisandro Martinez’in de sakatlığı bulunuyor.

Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 1

RASHFORD CEZALI

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçında Kopenhag karşısında kırmızı kart gören Marcus Rashford da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray, Manchester United ile 29 Kasım Çarşamba günü kendi sahasında karşılaşacak.

GRUP MAÇLARINDA 12 SONRA GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı, İstanbul'da 3-1'lik skorla yenerek elde etti.

Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül 2018 tarihinde oynanan bu müsabakadan sonra 12 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı. Aslan, Manchester galibiyetiyle bu kötü serisini de sona erdirdi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...