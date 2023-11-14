Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Manchester United ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. A Grubu'nda 4 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, 1 puan altında yer alan Manchester United'ı yenmek ve gruptaki kaderini son maça taşımak istiyor. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Manchester United ile Galatasaray arasındaki rövanş maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak.



Müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.



MANCHESTER'DA ÖNEMLİ İSİMLER EKSİK



Danimarkalı oyuncu Eriksen’in 29 Kasım’da oynanacak Galatasaray maçında kesin olarak forma giymesi beklenmiyor. Rasmus Höjlünd’un ise ay sonuna kadar takıma katılmasının beklendiği ancak Galatasaray'la oynanacak maça yetişip yetişmeyeceğinin belirsiz olduğu belirtiliyor.



İngiliz devinde Casemiro ve Lisandro Martinez’in de sakatlığı bulunuyor.



RASHFORD CEZALI



Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçında Kopenhag karşısında kırmızı kart gören Marcus Rashford da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.



Galatasaray, Manchester United ile 29 Kasım Çarşamba günü kendi sahasında karşılaşacak. GRUP MAÇLARINDA 12 MAÇ SONRA GALİBİYET



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı, İstanbul'da 3-1'lik skorla yenerek elde etti.



Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül 2018 tarihinde oynanan bu müsabakadan sonra 12 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı. Aslan, Manchester galibiyetiyle bu kötü serisini de sona erdirdi.