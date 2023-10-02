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Galatasaray, Manchester United maçının kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynayacakları maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş 19 kişilik kafilede yer almadı.

Galatasaray, Manchester United maçının kamp kadrosunu açıkladı

UEFA A Grubu 2. haftasında , Manchester United'a konuk oluyor.

Sarı-kırmızılı ekip İngiltere'ye götürülecek 19 kişilik kamp kadrosunu duyurdu.

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Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş 19 kişilik kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle;

Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Cedric Bakambu

MANCHESTER UNITED - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında yarın İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak.

Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den canlı yayınlanacak.

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