Galatasaray-Manisa Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turunun altıncı ve son haftasında Manisa Basket Divissa'yı ağırlayacak. Basketbolseverler şimdi bu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Galatasaray-Manisa Basket maçı hakkında bilgiler...



GALATASARAY-MANİSA BASKET MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray-Manisa Basket maçı, 25 Mart Salı günü yapılacak.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.



Karşılaşma, Tivibu Spor'da yayımlanacak.



TAKIMLARIN TURNUVADA SON DURUMU



J Grubu'nda 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, İspanya'nın Unicaja takımının 4 galibiyetle liderlik koltuğunda oturduğu grupta ikinci sırada yer alıyor.



Sarı-kırmızılı ekip, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray, kaybetmesi halinde ise gruptan çıkmayı garantileyen lider Unicaja'nın Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius'u mağlup etmesini bekleyecek.



Manisa Basket ise grupta yaptığı 5 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi. Dört takımın yer aldığı grupta son sırada yer alan Manisa temsilcisinin çeyrek finale çıkma şansı bulunmuyor.

