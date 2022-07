Galatasaray Marcao'nun bonservis detaylarını açıkladı

Galatasaray, Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu Marcao'nun maliyetini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eur tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir" açıklamasında bulundu.



Ayrıca bir veda mesajı paylaşan Galatasaray Kulübü, "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.