Galatasaray masadan kalktı: Artık tek seçenek Ederson!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Gaziantep FK'ya konuk olan Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.



Sezona 3 puanla başlayan sarı-kırmızılılar, Karagümrük maçı hazırlıklarına başlarken bir yandan da kaleci transferine odaklandı.



14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona ermesinin ardından kaleci takviyesi için temaslarını sürdüren Galatasaray, Antwerp'te forma giyen Senne Lammens ile görüşüyordu.

ANTWERP'İN İSTEĞİ



Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Belçika ekibi, Lammens için 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro'luk bir bonus talep etti.

GALATASARAY MASADAN KALKTI



Haberin devamında sarı-kırmızılı kurmayların istenen bedeli yüksek bulduğu ve bu nedenle masadan kalktığı ifade edildi.