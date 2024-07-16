Galatasaray, Mathias Ross'u Sparta Prag'a kiraladı

Galatasaray'da, Danimarkalı stoper Mathias Ross'un yeni adresi belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonu ile birlikte Çekya ekibi Sparta Prag'a kiralandığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen’in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1 milyon 200 bin Euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada 300 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır" denildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de geçiren Ross, 25 maçta 2 gol kaydetti.