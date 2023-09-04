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Galatasaray Matias Vecino transferini askıya aldı

Lazio'dan Matias Vecino ile her konuda anlaşan Galatasaray, transferi beklemeye aldı.

Galatasaray Matias Vecino transferini askıya aldı

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, Lazio'dan Matias Vecino ile anlaşma sağladı. 
 
Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Uruguaylı orta saha İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacaktı. 

Ancak sarı-kırmızılılar transferi askıya aldı. 

Vecino, kariyeri boyunca Fiorentina, Cagliari, Empoli ve Inter'de de forma giydi.

İTALYA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Vecino, Inter'le Serie A, İtalya Kupası ve İtalya süper kupası şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray, Vecino takviyesiyle bu sezon Süper Lig'deki 12. transferini yapmış olacak.

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