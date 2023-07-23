Galatasaray, Mauro Icardi ile anlaşmaya vardı

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaştı.



Sarı kırmızılı takım, Paris Saint Germain (PSG) ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.



Icardi'nin transferinde sponsor desteği de olacak.



Galatasaray, Arjantinli golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol atmış ve 8 asist yapmıştı.

Icardi transferinin geçtiğimiz hafya tamamlanması bekleniyordu ancak futbolcunun eşi Wanda Nara'nın sağlık problemleri bu transferin gecikmesine neden olmuştu.