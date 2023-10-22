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Galatasaray Mauro Icardi'nin sağlık durumunu açıkladı

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde ayağına aldığı darbelerin ardından ağrıları başlayan Mauro Icardi'nin sağlık durumunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip Arjantinli yıldızın  sağ ayak bileğinde hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray Mauro Icardi'nin sağlık durumunu açıkladı

Kulübü, Trendyol 'in 9. haftasında yapılan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan Mauro Icardi'nin MR'ının çekildiği bildirildi.

Tetkikler sonucunda sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.

Icardi'nin tedavisine başlandığı aktarıldı.

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