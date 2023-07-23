Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor: Unutulmaz karşılama hazırlığı

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılıların elde ettiği şampiyonlukta başrol oynamıştı. Attığı goller ve aidiyet duygusuyla Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran Mauro Icardi bu kez bonservisiyle Aslan oluyor.



Galatasaray için İstanbul'a ilk ayak bastığı gün havalimanında coşkuyla karşılanan Mauro Icardi için bu kez çok daha görkemli bir tören yapılacağı bildirildi.



Sabah'ın haberine göre Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi için tişört, pankart ve klipleri şimdiden hazırladı.



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Galatasaraylı taraftarlar havalimanına bir kez daha akın ederek Arjantinli yıldızı karşılayacak. Başarılı forveti İstanbul'a gelişinde rekor sayıda taraftarın karşılamasına kesin gözüyle bakılıyor.



MAURO ICARDI'NİN GELİŞİ HAFTA BAŞINDA NETLEŞECEK



Wanda Nara'nın omurilikle ilgili test sonuçları pazartesi günü belli olacak. Mauro Icardi'nin gelişi de hafta başında netleşecek.

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Galatasaray, Mauro Icardi için PSG'ye 10 milyon Euro bonservis, oyuncuya da yıllık 10 milyon Euro ücret ödeyecek. Arjantinli golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak.



26 MAÇTA 31 GOLE KATKI VERDİ



Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan Mauro Icardi 23 gol, 8 asistlik istatistik yakalamıştı.