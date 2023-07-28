Galatasaray, Mauro Icardi'yi KAP'a bildirdi

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



10 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK



Galatasaray bu kez bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlandığı Mauro Icardi için PSG'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Golcü futbolcu bu gece İstanbul'da olacak.



24 MAÇTA 29 GOLE KATKI



Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Mauro Icardi, Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 22 gol, 7 asistlik istatistik yakalamıştı.