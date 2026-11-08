Galatasaray MCT Technic, Manuchar Markoishvili ile yükselişe geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic ile Esenler Erokspor'u 90-81 yendi. Ligin ilk 3 maçında sadece 1 galibiyet alınca takımın başına Manuchar Markoishvili'yi getiren sarı-kırmızılılar, Gürcü çalıştırıcının ilk maçında Beşiktaş'a kaybettikten sonra 3 maç üst üste kazandılar.

Erokspor karşısında Metu 20 sayıyla oynarken, Simpson 15 sayı ile ona eşlik etti.

Erokspor'da ise Egehan Arna 19, Eric McCollum da 18 sayı ile oynadı. İki takım da 7 maçta 4'er galibiyet ve 3'er yenilgi aldı.

Diğer sonuçlar: Bahçeşehir Koleji-Denizli Basket: 97-86, Anadolu Efes-Tofaş: 87-93.