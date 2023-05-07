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Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında yarın Medipol Başakşehir ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonluk yolunda tüm engelleri aşmak isteyen Galatasaray, Medipol Başakşehir ile yapacağı mücadeleyi kazanıp, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. Peki, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 33. haftasında sahasında Medipol ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden , yarın 'i sahasında yenip şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Peki, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK YARIDAKİ MAÇI GALATASARAY FARKLI KAZANMIŞTI

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

GALATASARAY SON 2 MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.

GALATASARAY SAHASINDA 14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

5 İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, yarın kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

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