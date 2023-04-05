Galatasaray-Medipol Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray bu akşam sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı. Peki, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Karşılaşma, A Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Adekugbe, Midstjö-Torreira, Rashica-Mertens-Kerem, Icardi
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Szysz, Figueiredo, Serdar
GALATASARAY'IN KUPADAKİ MAÇLARI
Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde bu akşam Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
BAŞAKŞEHİR'İN KUPADAKİ MAÇLARI
Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.
İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.
YARI FİNALDE RAKİP ANKARAGÜCÜ
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşecek. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.