Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının VAR'ı Abdulkadir Bitigen

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, bu akşam Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.

Saat 20.00’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak ve maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak. Bitigen’e, AVAR’da Onur Özütoprak ve Esat Sancaktar eşlik edecek.

GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR 30. RANDEVUDA



Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 29 maçtan 14'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Galatasaray'ın 51 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.

70 PUANLA LDİER DURUMDA

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.



SON İKİ MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi.



Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.



SAHASINDA 14 MAÇTIR YENİLMİYOR



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı.



Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.



Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.