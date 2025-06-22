Galatasaray mı Fenerbahçe mi derken, anlaşma sağlandı: Granit Xhaka imzayı atıyor

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...



Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği öne sürülen orta saha oyuncusu Granik Xhaka'nın geleceğine dair dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.



Calciomercato'nun haberine göre Milan, Leverkusen'de forma giyen İsviçreli futbolcu için sezon başında 4 milyon euro maaş ve bonuslar içerek üç yıllık bir sözleşme üzerine anlaşma sağladı.