Galatasaray mı Fenerbahçe mi derken, anlaşma sağlandı: Granit Xhaka imzayı atıyor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Granit Xhaka için sıcak bir gelişme yaşandı.
Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği öne sürülen orta saha oyuncusu Granik Xhaka'nın geleceğine dair dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Calciomercato'nun haberine göre Milan, Leverkusen'de forma giyen İsviçreli futbolcu için sezon başında 4 milyon euro maaş ve bonuslar içerek üç yıllık bir sözleşme üzerine anlaşma sağladı.
LEVERKUSEN'İ İKNA ETMESİ GEREKİYOR
Haberin devamında Milan'ın, transferin gerçekleşmesi için Leverkusen'i ikna etmeye uğraşması gerektiği ifade edildi.
10 MİLYON EURO
Öte yandan İtalyan kulübünün Leverkusen'e 10 milyon euro'luk bir teklif sunmayı planladığı belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Leverkusen formasıyla 49 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
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