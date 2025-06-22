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Galatasaray mı Fenerbahçe mi derken, anlaşma sağlandı: Granit Xhaka imzayı atıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Granit Xhaka için sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray mı Fenerbahçe mi derken, anlaşma sağlandı: Granit Xhaka imzayı atıyor

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Süper Lig'den ve 'nin ilgilendiği öne sürülen orta saha oyuncusu Granik Xhaka'nın geleceğine dair dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Calciomercato'nun haberine göre Milan, Leverkusen'de forma giyen İsviçreli futbolcu için sezon başında 4 milyon euro maaş ve bonuslar içerek üç yıllık bir sözleşme üzerine anlaşma sağladı.

Galatasaray mı Fenerbahçe mi derken, anlaşma sağlandı: Granit Xhaka imzayı atıyor - 1

LEVERKUSEN'İ İKNA ETMESİ GEREKİYOR

Haberin devamında Milan'ın, transferin gerçekleşmesi için Leverkusen'i ikna etmeye uğraşması gerektiği ifade edildi.

10 MİLYON EURO

Öte yandan İtalyan kulübünün Leverkusen'e 10 milyon euro'luk bir teklif sunmayı planladığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Leverkusen formasıyla 49 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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