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Galatasaray,  Michy Batshuayi'yi açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray,  Michy Batshuayi'yi açıkladı
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Son dakika haberi! 'da yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray, ile sözleşmesi biten Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin transferini resmen duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

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