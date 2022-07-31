Galatasaray Midtsjö'yü açıkladı

Galatasaray Kulübü, bir süredir transferi gündemde olan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö için görüşmelere başlandığını duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.



Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçak akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

