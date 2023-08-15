Galatasaray-Molde maçı ne zaman? GS'nin Şampiyonlar Ligi play-off rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti ve Play-Off turunda Molde'nin rakibi oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 24'üncü dakikada Icardi kaydetti. İşte, Galatasaray-Molde maçının tarihi...



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu. Faroe Adaları'ndan Kalksvik'i uzatmalarda 2-0 ile geçen Norveç temsilcisi Molde, rakibine toplamda 3-2'lik skorla üstünlük kurarak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi oldu.



GALATASARAY-MOLDE MAÇI NE ZAMAN?



Sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda ilk maçta Norveç'in Molde takımıyla 23 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak.



Müsabakanın rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak. Turun kazananı Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.



OLİMPİJA MAÇINDAN ÖNEMLİ NOTLAR



24'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Boey'in ortasında topu kaleci Vidovsek yumrukladı. Ceza sahası içerisinde dönen topa iyi yükselen Barış Alper Yılmaz, kafayla topu Icardi'ye indirdi. Bu oyuncunun göğsüyle topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



27'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Angelino, savunma arkasına sarkan Icardi'yi gördü. İcardi'nin ceza sahası içi sol çaprazından içeri çevirdiği topu Barış Alper Yıılmaz ağlara gönderdi. Karşılaşmanın hakemi Marco Guida, VAR'dan da gelen uyarı sonrasında ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



51'nci dakikada Galatasaray etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Bakambu, çalımlarla ceza sahası içerisine girdi. Bakambu'nun topuna savunma müdahale ederek topu uzaklaştırdı. Topu ceza sahası dışında önünde bulan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.



56'ncı dakikada Olimpija Ljubljana'da Pedro Lucas ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda kaleci Muslera topu kurtardı.



63'üncü dakikada Galatasaray'da Torreira kırmızı kart gördü. Orta alanda top kapma mücadelesinde rakibine sert müdahale yapan Torreira, karşılaşmanın hakemi Marco Guida tarafından kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.



Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk Avrupa golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Olimpija Ljubljana'ya karşı 24'üncü dakikada fileleri sarsan 30 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla Avrupa arenasındaki ilk golünü attı. Öte yandan Icardi, son Avrupa golünü 11 Aralık 2019'da Paris Saint Germain formasıyla Galatasaray'a atmıştı.



Galatasaray'ın yeni transferi Wilfred Zaha, Galatasaray formasıyla ilk iç saha maçına çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Olimpija Ljubljana'ya karşı 46'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

