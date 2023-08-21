Galatasaray, Molde maçı öncesi UEFA'ya kadro bildirimi yaptı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile yapacağı maçlar için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.



UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, yeni transferlerden Kerem Demirbay listede yer alırken, Tete ve Hakim Ziyech ise kadroya dahil edilmedi.



Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular yer aldı:



Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.



Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi ön eleme 3. turunda Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle eleyerek Play-Off turunda Molde'nin rakibi olmuştu.

Galatasaray, Norveç ekibi Molde ile 23 Ağustos Çarşamba akşamı saat 22.00'da karşılaşacak. Mücadelenin rövanş maçı ise 29 Ağustos Salı günü saat 22.00'da RAMS Park'ta oynanacak.