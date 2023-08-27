Galatasaray - Molde maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-off rövanş mücadelesinde Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geliyor.

İlk maçı 3-2 kazanan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ağustos Salı günü Norveç'in Molde ekibiyle sahasında yapacağı play-off turu rövanş maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.



Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial yapacak.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için her türlü beraberlik ve galibiyet yeterli oluyor.