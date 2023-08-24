Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda heyecan başladı. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, Molde ile bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. İlk maçı deplasmanda kazanan sarı kırmızılı ekip, şimdi sahasında grup etabı biletini almak istiyor. İşte, Galatasaray-Molde rövanş maçı tarihi...



GALATASARAY'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray-Molde rövanş maçı 29 Ağustos Salı günü İstanbul’da oynanacak.



Bu kritik müsabakaya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçları 30 Ağustos'ta sona erecek.



32 takımın yer aldığı grup kuralarının, 31 Ağustos 2023 tarihinde çekilmesi bekleniyor.

