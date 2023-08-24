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Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç'in Molde ekibini deplasmanda 3-2 yendi. Bu sonucun ardından tüm gözler İstanbul'daki rövanş karşılaşmasının tarihine çevrildi. Peki, Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman?

Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman?

UEFA elemeleri play-off turunda heyecan başladı. Turnuvadaki tek temsilcimiz , Molde ile bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. İlk maçı deplasmanda kazanan sarı kırmızılı ekip, şimdi sahasında grup etabı biletini almak istiyor. İşte, Galatasaray-Molde rövanş maçı tarihi...

GALATASARAY'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Molde rövanş maçı 29 Ağustos Salı günü İstanbul’da oynanacak.

Bu kritik müsabakaya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçları 30 Ağustos'ta sona erecek.

32 takımın yer aldığı grup kuralarının, 31 Ağustos 2023 tarihinde çekilmesi bekleniyor.

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