Galatasaray, namağlup ünvanını Dolmabahçe'de yitirdi

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu oldu.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Galatasaray, bu mağlubiyetle Süper Lig’de 28 maç sonra yenilmiş oldu. Galatasaray’ın bu maç öncesinde son yenilgisi ise 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye karşı alınan 1-0’lık mağlubiyetti.



25 MAÇ SONRA DEPLASMANDA YENİLDİ



Aynı zamanda sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş mağlubiyetiyle birlikte Süper Lig’de 25 maç sonra deplasmanda yenilmiş oldu.

Beşiktaş maçına kadar son 25 dış saha maçını da kazanan sarı-kırmızılar, deplasmandaki son yenilgisini 2023-2024 sezonunun 12. haftasında oynanan Hatayspor maçında almıştı.

Hatayspor maçı sonrası sarı-kırmızılı ekip, bu sezonla birlikte 21 galibiyet ve 4 beraberliği hanesine yazdırmıştı. Beşiktaş maçını da kaybeden Galatasaray, 25 maç sonra bir maçta yenilgi yüzü gördü.