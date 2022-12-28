Galatasaray Nef, Dusan Ristic'i kadrosuna kattı

Jehyve Floyd’un sakatlığı sonrasında uzun rotasyonunda sorun yaşayan Galatasaray Nef, kadrosunu güçlendirdi.

Galatasaray Nef yaptığı resmi açıklama ile Sırp pivot Dusan Ristic ile anlaştığını duyurdu.

DUSAN RİSTİC KİMDİR?

2009-2010 sezonunda FMP Zeleznik Beograd altyapısında basketbola başlayan Dusan Ristic 2010-2011 sezonunda ülkesinin kulübü Kızılyıldız altyapısına katılarak A takım kadrosuna yükseldi.



2021-22 sezonundan itibaren İspanya takımı Fuenlabrada forması giyen Dusan Ristic, buradaki ilk sezonunda 34 Liga Endesa maçında 10 sayı, 4.7 ribaunt ortalaması ile oynadı.

İçinde bulunduğumuz 2022-2023 sezonunun şu ana kadarki kısmında ise kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Dusan Ristic, 15.7 sayı, 6.7 ribaunt istatistikleri yakalarken, yüzde 69.6 iki sayı, yüzde 36.8 üç sayı isabeti ile sahada yer aldı.