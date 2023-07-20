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Galatasaray Nef, Jarell Martin'i transfer etti

Galatasaray Nef, ABD'li basketbolcu Jarell Martin transferini duyurdu. 29 Yaşındaki uzun forvet bir dönem NBA'de Memphis Grizzlies ve Orlando Magic takımlarında forma giydi.

Galatasaray Nef, Jarell Martin'i transfer etti

Nef Takımı, ABD'li oyuncu Jarell Martin'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsrail ekibi Maccabi Playtika'da forma giyen 29 yaşındaki uzun forvetle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jarell Martin, geçen sezon EuroLeague'de çıktığı 38 maçta 7,2 sayı ve 3,5 ribauntluk performans sergiledi. Martin, Amerikan Basketbol Ligi'nde () 2015-2019'da Memphis Grizzlies ve Orlando Magic takımlarında toplam 184 müsabakada forma giydi.

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