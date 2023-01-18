Galatasaray Nef'te Kerem Tunçeri'den istifa kararı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörü Kerem Tunçeri, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Galatasaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021/22 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri istifa etmiştir. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."