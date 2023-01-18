Galatasaray Nef'te Kerem Tunçeri'den istifa kararı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörü Kerem Tunçeri, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021/22 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri istifa etmiştir. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

Kerem Tunçeri

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