Galatasaray, Nicolo Zaniolo’yu açıkladı

Galatasaray’da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo’yu kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılı kulüp, İtalyan 10 numara için Roma’ya 5 eşit taksitte 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20’si de Roma’ya ödenecek. Öte yandan iki takım da geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



4,5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin euro kazanacak. Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin euro olacak.



Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Nicolo Zaniolo ve kulübü A.S.Roma S.r.l. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte, 15.000.000 EUR kesin transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20'si A.S. Roma S.r.l.'ye ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4.5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 900.000 EUR, diğer sezonlar için net 2.750.000 EUR sezonluk maaş ödenecektir. Ayrıca A.S. Roma S.r.l. ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.