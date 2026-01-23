Galatasaray, Noa Lang transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti ve sözleşmesi

LANG: "ÇOK MUTLUYUM"

İmza sonrası konuşan Lang, "Galatasaray'da oynamak çok büyük bir onur. Galatasaray'da olmak başarı ve şampiyonluk demek. Çok büyük bir yerdeyim." ifadelerini kullandı.

BABASI DA SÜPER LİG'DE OYNADI

26 yaşındaki futbolcu, 2009'da Kasımpaşa forması giyen üvey babası Nourdin Boukhari ile İstanbul'da yaşadı ve Beşiktaş altyapısında oynadı.

Napoli formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı.

Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV formalarını da giyen Lang, Hollanda Milli Takımı ile 15 maçta 3 gol kaydetti.