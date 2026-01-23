Galatasaray, Noa Lang transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti ve sözleşmesi
23.01.2026 21:28
Son Güncelleme: 23.01.2026 21:43
Galatasaray, gece saatlerinde İstanbul'a getirdiği hücum oyuncusu Noa Lang transferini resmen açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, gece saatlerinde İstanbul'a gelen Noa Lang transferini ve oyuncunun maliyeti ile sözleşme ayrıntılarını açıkladı.
MALİYETİ VE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir."
Noa Lang, Galatasaraylı taraftarlar tarafından havalimanında karşılandı.
LANG: "ÇOK MUTLUYUM"
İmza sonrası konuşan Lang, "Galatasaray'da oynamak çok büyük bir onur. Galatasaray'da olmak başarı ve şampiyonluk demek. Çok büyük bir yerdeyim." ifadelerini kullandı.
BABASI DA SÜPER LİG'DE OYNADI
26 yaşındaki futbolcu, 2009'da Kasımpaşa forması giyen üvey babası Nourdin Boukhari ile İstanbul'da yaşadı ve Beşiktaş altyapısında oynadı.
Napoli formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı.
Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV formalarını da giyen Lang, Hollanda Milli Takımı ile 15 maçta 3 gol kaydetti.