Galatasaray, Norveç takımlarıyla 7. kez karşı karşıya

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt takımını konuk edecek Galatasaray, Norveç temsilcileriyle 7. randevusuna çıkacak.



1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda toplamda 330 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaştı. Galatasaray'ın yarınki müsabakayla tarihinde ilk kez karşılaşacağı Bodo/Glimt, 113. rakibi olacak.



"Cimbom" UEFA organizasyonlarındaki 330 maçın 6'sını Norveç temsilcileriyle yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Kuzeyli rakipleriyle yaptığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 9 gol atan Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü.



Sahasında Norveç takımlarını 3 kez konuk eden Galatasaray, 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, attığı 6 gole karşılık rakiplerinin 2 golüne engel olamadı.



BODO/GLIMT İLE İLK MAÇ



Galatasaray, 1956'dan beri mücadele ettiği Avrupa kupalarında ilk kez Bodo/Glimt ile eşleşti.



Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında daha önce Norveç temsilcileri Rosenborg, Tromsö ve Molde ile karşılaştı. Yarın konuk edeceği Bodo/Glimt, Galatasaray'ın mücadele edeceği dördüncü Norveç takımı olacak.



İLK RANDEVU ROSENBORG İLE



Galatasaray, Norveç temsilcileriyle ilk maçına 1998'de Rosenborg karşısında çıktı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1998-1999 sezonunda 1. tur B Grubu'nda eşleştiği Rosenborg'a deplasmanda 3-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, rakibini sahasındaki maçta ise aynı skorla mağlup etti.



Grupta sekizer puan toplayan iki takımdan Galatasaray averajla ikinci sırada yer alarak tur atlarken, Rosenborg elendi.



TRÖMSÖ'YE ŞOK ELENİŞ



Sarı-kırmızılı ekip, Norveç temsilcileriyle ikinci eşleşmesinde tarihinde unutulmaz bir yara aldı.



Galatasaray, 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Tromsö ile eşleşti. Belçikalı teknik adam Eric Gerets yönetimindeki sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşamıştı.



SON EŞLEŞME MOLDE İLE



Galatasaray, Norveç ekipleriyle son olarak 2023-2024 sezonunda Molde ile eşleşti.



UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmede 3-2 ve 2-1'lik galibiyetler alan sarı-kırmızılı takım, adını grup aşamasına yazdırmıştı.



BODO'NUN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ



Norveç temsilcisi, Türk takımlarıyla yaptığı 7 maçta üçer galibiyet ve yenilgi yaşarken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.



Bodo/Glimt, UEFA organizasyonlarında daha önce Trabzonspor ile 2, Beşiktaş ile 5 maç yaptı. Sarı-siyahlılar, bordo-mavililerle maçlarını 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.



Beşiktaş'a karşı ilk 2 maçında 1-1 beraberlik ve 1-0'lık yenilgi yaşayan Bodo/Glimt, sonraki 3 müsabakayı 3-1 ve 2-1 (2) kazandı.