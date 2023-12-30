Galatasaray Ödülü, Prof. Dr. Feride Acar ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’na verildi

Galatasaray Lisesi’nde okumuş olanları çatısı altında toplayan Galatasaraylılar Derneği tarafından Türkiye ve dünyanın kültür, sanat, bilim, çevre, teknoloji, ekonomi alanlarında yetiştirdiği insanları onurlandırmak ve destek sağlamak için verilen Galatasaray Ödülü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda sahiplerini buldu.



İlki 2012 yılında verilen ödül, Cumhuriyet’in 100. yılına ithafen 2023’te “Cumhuriyet Kazanımları” başlığı altında verildi.



Seçici Kurul, Galatasaray Ödülü’ne kadın hakları alanındaki ulusal ve uluslararası alandaki üstün çalışmalarıyla Prof. Dr. Feride Acar’ı layık gördü. Acar ödülünü Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber ve Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. M. Reşat Dabak’ın elinden aldı.



Kurul bu yıl, istisnai gerekçeyle spor alanında da ödül vererek, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nı da ödüle layık gördü. Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan ve takımı temsilen İlkin Aydın’ın ödüllerini Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte takdim etti.



"MADALYADAN ÖNEMLİSİ KIZ ÇOCUKLARINA VE KADINLARA UMUT OLMAKTI"



Takımı temsilen törene katılan voleybolcu İlkin Aydın; çağdaş değerlere sahip, laik, nitelikli insanlar yetiştiren bir kurumdan ilk kez aldığı ödül için çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek sözlerine başladı.

‘’Biz Filenin Kızlarıyız ama asıl Atatürk devriminin çocuklarıyız’’ diyen Aydın, ‘’Biz bu sene belki üç şampiyonluk, üç madalya üç kupayla ülkemize döndük ama o metal madalyalardan daha önemlisi kız çocuklarına ve kadınlara umut olmaktı. Bunu başarabilmiş olmak bizi çok mutlu ediyor. Umarın buna devam edebiliriz çünkü bu devrime katkımız olsun istiyoruz.’’ diye konuştu.

Törende bir konuşma yapan Prof. Dr. Feride Acar, ödülden büyük onur duyduğunu ifade ederek, Galatasaray Lisesi’nin önde giden eğitim kurumlarından biri olduğunu, onun adını taşıyan bir ödülü almanın bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.

Galatasaray’ın çağdaşlığı, ilericiliği, bilimsel düşünceyi yücelten; uygar insan olmayı ilke edinen bir kurum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Acar, Galatasaray’ın bugün akademide, siyasette, bilimde, diplomasi, iş dünyasında pek çok kadın mezunu aracılığıyla ‘Cumhuriyet kadını’ imgesini ileri taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Acar, ödülü Kadın Milli Voleybol Takımı ile almanın ise kendisi için özel bir gurur olduğunu söyledi. Laiklik, hukukun üstünlüğü, bilimsellik, düşünce özgürlüğü, kadınların insan hakları ve kadın erkek eşitliği gibi ilkelere sahip çıkılmasının önemine değinen Acar, ‘’Hep beraber bu ilkeleri korumak yolunda kararlı ve dirençli olmamız gerekir. Galatasaray Ödülü bu doğrultuda önemli bir mesaj veriyor ve bu mesajın içinde bana da yer verildiği için çok mutlu ve gururluyum’.’ dedi.