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Galatasaray-Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Ofspor'u ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilerlemek ve bir üst tura yükselmek isteyen Galatasaray, bu akşam Ofspor'u yenmek için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Ofspor maçı kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

4. tur maçında bu akşam ve Ofspor'la karşı karşıya gelecek. Ofspor'u yenerek bir üst tura yükselmek isteyen 'da hedef galibiyet olacak. Peki, Galatasaray-Ofspor maçı kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında bu akşam sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 1

MÜCADELE TEK ELEME SİSTEMİNE GÖRE OYNANACAK

Galatasaray-Ofspor maçı statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

GALATASARAY, KASTAMONUSPOR'U RAHAT GEÇMİŞTİ

Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tur biletini aldı.

Galatasaray-Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 2

GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

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