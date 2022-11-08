Galatasaray-Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında bu akşam Galatasaray ve Ofspor'la karşı karşıya gelecek. Ofspor'u yenerek bir üst tura yükselmek isteyen Galatasaray'da hedef galibiyet olacak. Peki, Galatasaray-Ofspor maçı kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında bu akşam sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.



Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MÜCADELE TEK MAÇ ELEME SİSTEMİNE GÖRE OYNANACAK



Galatasaray-Ofspor maçı statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

GALATASARAY, KASTAMONUSPOR'U RAHAT GEÇMİŞTİ



Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tur biletini aldı.

GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM



Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.



Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.



Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.