Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçı için geri sayım

Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisini 1-0 yendi. İlk maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanan turun rövanş karşılaşmasını 1-0 kazanan Galatasaray, 3. eleme turuna yükseldi. Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. İşte, Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı hakkında bilgiler...



ÜÇÜNCÜ ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Zalgiris'i geçen sarı-kırmızılı ekip, play-off turuna çıkmak için Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. İlk maça deplasmanda çıkacak Galatasaray, rövanşta rakibini İstanbul'da ağırlayacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'da oynanacak.



Galatasaray Olimpija Ljubljana ile 8 -9 Ağustos tarihlerinde oynayacak.



SON MAÇTAN MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yendi.



Rams Park'ta 41 bin 505 taraftarın önünde oynanan müsabakanın ilk yarım saatlik bölümü hafif tempoda geçti. Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu müsabakanın ilk yarısını Galatasaray, 31. dakikada Dries Mertens'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.



Düşük tempoda geçen ikinci yarıda takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Zalgiris, Mathias Oyewusi ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamazken 90 dakika 1-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.



Dries Mertens, müsabakanın 31. dakikasında uzaktan attığı golle sarı-kırmızılılara galibiyeti getirdi.



Karşılaşmada topa sahip olan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarım saat pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın 31. dakikasındaki duran topta ceza sahası dışından gelişine sert bir şut çıkaran Belçikalı futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.



Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Mertens, sarı-kırmızılı formayla toplam gol sayısını 8'e çıkardı.



Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Fernando Muslera, kurtarışıyla galibiyette önemli rol aldı.



Mücadelenin 66. dakikasında Mathias Oyewusi, tüm Galatasaray yarı alanını geçerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Skorda 1-0 önde oldukları bölümde zamanında açıyı kapatan Uruguaylı file bekçisi, Nijeryalı futbolcuya gol izni vermedi.



Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.



Maça yedekler arasında başlayan Bakambu, 79. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Geçen hafta kadroya katılan 32 yaşındaki santrfor, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu.



Müsabakada Zalgirisli futbolcu Nassim Hnid'in gördüğü kırmızı kart, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi.



Maçın 75. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile girdiği ikili mücadelede Fransız hakem Willy Delajod, Tunuslu futbolcuyu doğrudan kırmızı kartla oyundan attı. Delajod, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izledikten sonra kırmızı kartı iptal ederek Hnid'e sarı kart gösterdi.