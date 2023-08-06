Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçı o tarihte





Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yenerek tur atlamıştı. Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Tüm gözler şimdi bu maçta olacak. İşte, Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı hakkında bilgiler...



ÜÇÜNCÜ ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Zalgiris'i geçen sarı-kırmızılı ekip, play-off turuna çıkmak için Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek.

İlk maça deplasmanda çıkacak Galatasaray, rövanşta rakibini İstanbul'da ağırlayacak.



Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü oynanacak.

TSİ 22.00'de başlayacak mücadele, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.



HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU



Galatasaray ile Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, 8 Ağustos Salı günü Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İsveçli Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mehmet Culum ile Niklas Nyberg üstlenecek.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.



RÖVANŞ MÜSABAKASI NE ZAMAN?



Mücadelenin rövanşı ise 16 Ağustos Çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil.



