Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının listesini bildirdi: 4 isim yok

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında Olimpija Ljubljana ile oynayacağı mücadelenin kadrosunu bildirdi.



Sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha ve Mauro Icardi listede yer alırken, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir gibi isimlerle birlikte bir diğer yeni transfer Kerem Demiray kadroda yer almadı.



Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başlayacak.



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