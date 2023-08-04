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Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının listesini bildirdi: 4 isim yok

Galatasaray'da yeni transferler Wilfried Zaha ve Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Olimpija Ljubljana maçının kadrosunda yer aldı.

Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının listesini bildirdi: 4 isim yok

, UEFA 3. ön eleme maçında Olimpija Ljubljana ile oynayacağı mücadelenin kadrosunu bildirdi.

Sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha ve Mauro Icardi listede yer alırken, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir gibi isimlerle birlikte bir diğer yeni transfer Kerem Demiray kadroda yer almadı.

Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

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