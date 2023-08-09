Galatasaray-Olimpija Ljubljana rövanş maçı ne zaman? İşte GS'nin Avrupa rövanş maçı tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olan Galatasaray, Avrupa kupalarında 305. kez sahne aldı. Müsabaka, 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından tüm gözler şimdi İstanbul'da yapılacak rövanş mücadelesinde olacak. İşte, Galatasaray-Olimpija Ljubljana rövanş maçı tarihi...



GALATASARAY'IN AVRUPA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray-Olimpija Ljubljana rövanş maçı 15 Ağustos'da oynanacak.



İLK MAÇTAN NOTLAR



1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.



2' Bakambu'nun ceza sahası içinden aşırtma vuruşu dışarıya gitti.



8' Ljubljana etkili oldu. Muslera ceza sahası dışından gelen şutta topu kornere çeldi.



9' Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti. Barış Alper Yılmaz'ın iyi getirdiği topta, ceza sahasında doğru konumlanan Kerem köşeye yumuşak bir vuruşla skoru yaptı.



14' Lljubljana bir kez daha tehlikeli geldi. Fernando Muslera yine kurtarışı yaptı.



20' Ljubljana golü buldu ancak daha öncesinde Nelsson'a yapılan faul nedeniyle gol iptal edildi.



42' Galatasaray'da Sergio Oliveira, sarı kart gördü.



48' Mertens, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.



57' Abdülkerim Bardakcı, skoru 3-0'a getirdi ancak inceleme sonrası pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi.



63' Galatasaray'da Kazımcan Karataş oyundan çıktı; yerine Leo Dubois oyuna girdi.



74' Cedric Bakambu'nun yerine Mauro Icardi oyuna girdi. Dries Mertens ise yerini Yunus Akgün'e bıraktı.



90+1' Halil Dervişoğlu farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Köşe vuruşunda topa iyi yükselen forvet kafa vuruşuyla skoru yaptı.

