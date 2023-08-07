Galatasaray, Oljmpija Ljubljana maçının kadrosunu açıkladı: 5 isim eksik

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Olimpija Ljubljana maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Yeni transfer Mauro Icardi, sakatlığını atlatan Lucas Torreira kadroda yer alırken, Sakatlığı devam eden Nicolo Zaniolo ile yeni transfer Wilfried Zaha kamp kadrosunda yer almadı.
Öte yandan Kerem Demirbay, Olimpiu Morutan ve Yusuf Demir'de Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius'u eleyerek 3. ön eleme turuna kalmış rakibi Olimpija Ljubljana olmuştu.
OLIMPIJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü oynanacak.
TSİ 22.00'de başlayacak mücadele, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak
NK Olimpija Ljubljana maçı kamp kadromuz 👇 #NOLvGS #UCL pic.twitter.com/QaiPRiPRXv— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 7, 2023
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