Galatasaray önce kulübü sonra Singo'yu ikna etti: 4+1 yıllık sözleşme!

Galatasaray, bir transferi daha imza aşamasına getirdi.

Sarı kırmızılılar Monaco'dan sonra Wilfred Singo'yu da ikna etti ve son aşamaya geldi.

Fransız ekibi, yönetimin 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren teklifini kabul etmişti.

27 YAŞINDA 5 YILLIK İMZA

Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncu cephesinin taleplerini karşılamayı da kabul etti. Son detayların sonuca bağlanmasının ardından Fildişi Sahilli savunmacıyla 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Futbolcunun bu gece saat 02.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.

PERFORMANSI



Stoper ve sağ bek bölgelerinde oynayabilen Fildişili oyuncu geride kalan sezon 35 maçta forma giydi, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.



Piyasa değeri 25 milyon euro olan 1.90'lık stoper 2023 yazında Torino'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.