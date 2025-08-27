Galatasaray önce kulübü sonra Singo'yu ikna etti: 4+1 yıllık sözleşme!
Galatasaray, Monaco'dan sonra Wilfred Singo'yu da ikna etti. Futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
Galatasaray, bir transferi daha imza aşamasına getirdi.
Sarı kırmızılılar Monaco'dan sonra Wilfred Singo'yu da ikna etti ve son aşamaya geldi.
Fransız ekibi, yönetimin 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren teklifini kabul etmişti.
27 YAŞINDA 5 YILLIK İMZA
Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncu cephesinin taleplerini karşılamayı da kabul etti. Son detayların sonuca bağlanmasının ardından Fildişi Sahilli savunmacıyla 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
Futbolcunun bu gece saat 02.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.
PERFORMANSI
Stoper ve sağ bek bölgelerinde oynayabilen Fildişili oyuncu geride kalan sezon 35 maçta forma giydi, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
Piyasa değeri 25 milyon euro olan 1.90'lık stoper 2023 yazında Torino'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
