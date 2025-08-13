Galatasaray öncesi iddialı açıklama: "İlk dakikada anladım, korkmayacağız!"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacakları Galatasaray'dan "seviye olarak uzak" olduklarını söyledi.



Karagümrük, ligde 15 Ağustos Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam etti.



Sabah antrenmanından önce Çek teknik adam Marcel Licka ile oyuncular Jure Balkovec ve Ivo Grbic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"BU MAÇTA ACI ÇEKMEYE HAZIRIZ"



Marcel Licka, geçen sezon forma giyen önemli oyuncuların takımdan ayrıldığını vurgulayarak "Karagümrük olarak sezona yeni başlıyoruz. Geçen seneki önemli oyuncularımızı kaybettik. Şu anda takımımız biraz tecrübesiz. Süper Lig seviyesinde çok oyuncumuz yok. İlk maçımızı da Galatasaray gibi büyük bir takımla oynayacağız. İşimiz zor. Galatasaray bu maçın favorisi. Topsuz olarak daha çok koşmaya hazırız. Galatasaray'a zarar vermemiz için de mental olarak güçlü olmamız gerek. Bu maçta acı çekmeye hazırız. Fedakarlık yapmaya hazırız. Her fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Kale önünde hızlı olmamız gerekiyor. Galatasaray karşısında 1-2 şans bulacaksanız, bunları değerlendirmeniz gerekiyor. 3-4 pozisyon bulmak için şanslı olmanız gerek." ifadelerini kullandı.



Ligin ilk haftasındaki Başakşehir karşılaşmasının ertelendiğini anımsatan Çek teknik adam, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:



"Başakşehir maçını oynayamadık. Bu, bize çalışmamız için biraz daha zaman verdi. Bu arada aramıza kalecimiz Ivo Grbic dahil oldu. Onun gelmesiyle beraber daha farklı şeyler çalışma fırsatımız oldu. Ben resmi maçlar oynamayı daha çok seviyorum. Hazırlık maçları benim için yapay maçlardır, antrenman gibidir. Resmi maçlarda rakip ve taraftar var. Konsantre şekilde bir rakip karşısında kendi takımınızı daha iyi tanırsınız. Resmi maçlarda kriz anlarını, baskıları, zorlukları da yaşayacaklar ve onlara karşı nasıl geldiklerini göreceğim. Cuma günü RAMS Park'ta dolu bir statta oynayacağız. Rakip, taraftar ve hakem olacak. Baskılı bir ortamda takımımın nasıl bir mücadele göstereceğini görmek istiyorum. Futbol sadece topla oynanan bir oyun değil. Mental açıdan takımımı görmek istiyorum."



"SEVİYE OLARAK ÇOK UZAĞIZ AMA KORKMAYACAĞIZ"



Marcel Licka, Galatasaray karşısında oyun felsefesinden taviz vermeyeceğini aktardı.



Maç maç sistem değiştiren bir hoca olmadığının altını çizen 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Benim bir felsefem var. O felsefeye sadık kalmayı tercih eden biriyim. Sadece Galatasaray'a karşı değil başka bir takıma karşı da oynayacağım diye felsefemden vazgeçmem ve bir sistem değişikliğine gitmem. Galatasaray'ın her pozisyonda çok iyi oyuncuları var. Her pozisyondaki oyuncuları açık olmak gerekirse bizden iyi. Futbol bu, futbolda her şey olabilir. Korkmamanız gerekiyor. Bir maça çıkmadan önce korkmamanız gerek. Korkmazsanız her takıma karşı şans yakalayabilirsiniz. Bunun anahtarı korku." diye konuştu.



Galatasaray'ın çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten Licka, şunları kaydetti:



"Bazı oyuncularımız Süper Lig'de belki ilk kez, belki de ikinci kez maça çıkacaklar. Bu da onlar için tecrübe olacak. İsim konuşmaya gerek yok. Çok kaliteli isimlere sahipler. Son üç sezonda şampiyonluk yaşadılar. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Biz seviye olarak çok uzak bir takımız. Karşılaşma bizim için çok iyi tecrübe olacak. Aynı zamanda bu maçtan sonra nereye odaklanmalıyız, nasıl hareket etmeliyiz bunu daha iyi anlayacağız."

