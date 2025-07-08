Galatasaray Osimhen ile anlaştı, Napoli işi yokuşa sürdü: Servet değerindeki teklife ret

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak çifte zafer elde eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Geride kalan sezonun başında Napoli'den Victor Osimhen'i kiralayan sarı - kırmızılılar, oyuncudan maksimum verim almıştı.



Süper Lig'de gol krallığına ulaşan Nijeryalı futbolcu, gösterdiği performans ve aidiyetiyle taraftarların gönlünde taht kurmuştu. GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR Premier Lig, Serie A ve Suudi Arabistan'dan birçok kulübün radarında olan golcü oyuncu, uzun süredir beklenen kararını vermişti. Osimhen, kendisine gelen teklifleri reddederek yeni sezonda da Galatasaray forması giymek istediğini Napoli Yönetimi'ne iletmişti.

Galatasaray ile görüşen ve 3+1 yıllık sözleşme teklifini kabul eden Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli ile görüşmeler başladı. 60 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



Sarı - kırmızılılar, 75 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olan dünyaca ünlü futbolcu için 60 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. NAPOLI REDDETTİ, YENİ TEKLİF HAZIRLANIYOR



Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli, Galatasaray'dan gelen teklifi reddetti. Sarı - kırmızılıların, bonusların da yer aldığı yeni bir teklif sunacağı kaydedildi.

İTALYANLARIN İSTEĞİ Ayrıca haberde Napoli'nin 60 milyon euro'nun üstünde bir bonservis ve daha iyi ödeme koşulları talep ettiğine vurgu yapıldı. MAAŞI: 25 MİLYON EURO



Öte yandan Galatasaray ile Osimhen arasında yapılan görüşmelerde golcü oyuncunun senelik 25 milyon euro'yu bulan bir maaşa "Tamam" dediği ifade edildi.



GALATASARAY PERFORMANSI



Galatasaray'da 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.