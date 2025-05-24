Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı
Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Göztepe maçı sonrası takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Göztepe'ye konuk oldu. Galatasaray mücadeleyi 2-0 tamamladı.
Galatasaray'ın stadyum dışında bekleyen takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı.
Saldırıda otobüsün camı kırıldı.
Galatasaray’ın 5’inci yıldız monte edilen otobüsünün bir camı atılan taş sonrası kırıldı.
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