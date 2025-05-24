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Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı

Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Göztepe maçı sonrası takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti.

Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı

Trendyol 'in 37. haftasında şampiyonluğunu ilan eden , 'ye konuk oldu. Galatasaray mücadeleyi 2-0 tamamladı. 

Galatasaray'ın stadyum dışında bekleyen takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı. 

Saldırıda otobüsün camı kırıldı. 

Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı - 1 Galatasaray’ın 5’inci yıldız monte edilen otobüsünün bir camı atılan taş sonrası kırıldı.
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