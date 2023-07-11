Galatasaray, Paris Saint-Germain'in kapısını ikinci kez çaldı: Leandro Paredes'e ilk teklif yapıldı

Galatasaray, Paris Saint-Germain'in oyuncusu Leandro Paredes'in transferine cevap bekliyor.



L'equippe'in haberine göre, Galatasaray'ın Mauro Icardi transferini tamamladıktan sonra Paredes'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi.



3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ



Galatasaray, Arjantinli oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif etti. Sarı-kırmızılıların yaptığı teklifin 6 milyon euro civarında olduğu öne sürüldü.

Ayrıca haberde Lazio ve Roma'nın da Paredes'e ilgisi olduğu belirtildi.

DİĞER KULÜPLERDEN GELECEK TEKLİFLERİ BEKLİYOR



Paris Saint-Germain ile yapılan müzakerelerde ise herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Ancak Paredes, diğer kulüplerin ilgilerini görmek için beklemeyi tercih ettiği ifade edildi.

