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Galatasaray, Paris Saint-Germain'in kapısını ikinci kez çaldı: Leandro Paredes'e ilk teklif yapıldı

Galatasaray, Mauro Icardi'nin ardından Paris Saint-Germain'de forma giyen Leandro Paredes'i renklerine bağlamak için ilk teklifi yaptı. Her iki takım arasında anlaşmanın sağlandığı belirtilirken son kararın oyuncuya bırakıldığı ifade edildi.

Galatasaray, Paris Saint-Germain'in kapısını ikinci kez çaldı: Leandro Paredes'e ilk teklif yapıldı

, Saint-Germain'in oyuncusu Leandro Paredes'in transferine cevap bekliyor.

L'equippe'in haberine göre, Galatasaray'ın Mauro Icardi transferini tamamladıktan sonra Paredes'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ

Galatasaray, Arjantinli oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif etti. Sarı-kırmızılıların yaptığı teklifin 6 milyon euro civarında olduğu öne sürüldü.

Ayrıca haberde Lazio ve Roma'nın da Paredes'e ilgisi olduğu belirtildi.

DİĞER KULÜPLERDEN GELECEK TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Paris Saint-Germain ile yapılan müzakerelerde ise herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Ancak Paredes, diğer kulüplerin ilgilerini görmek için beklemeyi tercih ettiği ifade edildi.

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