Galatasaray-Parma hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında, 27 Temmuz Cumartesi günü İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray-Parma hazırlık maçı hakkında bilgiler...



Galatasaray-Parma hazırlık maçı, 27 Temmuz Cumartesi akşamı yapılacak.



Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvası kapsamındaki müsabaka, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak ve (TSİ) 20.30'da başlayacak.



Mücadele, D Smart ve D- Smart Go ekranlarından canlı yayınlanacak.



Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.



Sezon öncesi hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.