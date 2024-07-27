NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray-Parma hazırlık maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Galatasaray, hazırlık maçında İtalya temsilcisi Parma ile bu akşam karşılaşacak. İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) yeni takımı Parma ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Parma hazırlık maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Galatasaray-Parma hazırlık maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında, 27 Temmuz Cumartesi günü İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray-Parma hazırlık maçı hakkında bilgiler...

GALATASARAY-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Parma hazırlık maçı, 27 Temmuz Cumartesi akşamı yapılacak.

"Summer Series Upper Austria" turnuvası kapsamındaki müsabaka, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

Mücadele, D Smart ve D- Smart Go'dan canlı yayınlanacak.

AVUSTURYA KAMPI BU MAÇLA TAMAMLANACAK

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Sezon öncesi hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...