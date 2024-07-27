Galatasaray-Parma hazırlık maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında, 27 Temmuz Cumartesi günü İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray-Parma hazırlık maçı hakkında bilgiler...

GALATASARAY-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray-Parma hazırlık maçı, 27 Temmuz Cumartesi akşamı yapılacak.



"Summer Series Upper Austria" turnuvası kapsamındaki müsabaka, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.



Mücadele, D Smart ve D- Smart Go'dan canlı yayınlanacak.

AVUSTURYA KAMPI BU MAÇLA TAMAMLANACAK



Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.



Sezon öncesi hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.