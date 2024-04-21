Galatasaray - Pendikspor maçının VAR’ı İtalyan Daniele Paterna oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında bugün saat 19.00'da evinde Pendikspor ile karşılaşacak.

Müsabakada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.



Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniele Paterna oturacak. AVAR’da da Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler görev yapacak.